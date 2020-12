Vezi care vor fi străzile din Iași care vor intra în reparații Municipalitatea ieșeana continua programul de modernizare a infrastructurii rutiere. Astfel, in urmatorii ani vor fi modernizate inca 14 strazi: Fermei, Eugen Statescu, Șipoțel, Fundac Olari, Mocanului, Ursulea, Islaz, Ștefan Dimitrescu, Prof. Nicolae Bucur, Valea Adanca, Fantanilor, Ateneului, Spital Pașcanu și Prof. Petru Cujba. In acest sens a fost organizata o licitație pentru contractarea serviciilor de proiectare și asistența tehnica pentru modernizarea acestora. Licitația a avut o prevedere bugetara de 700.000 de lei, fara TVA (833.000 lei, cu TVA) și a atras zece oferte. Acestea au fost… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa locurilor de parcare este o problema majora in Iasi. Insa unii gasesc solutii, ba chiar pot scoate bani din asa ceva. O curte de pe strada Arcu a fost transformata in parcare. O parte a gardului a fost inlocuita cu o bariera, iar in interior incap pana la cinci-sase masini. Locul se afla foarte…

- „Intersectia Podu Ros reprezinta un nod foarte important in circulatia auto din municipiul Iasi. Fluxurile de circulatie dintre cartierele Nicolina si Socola - Bucium spre centrul civic si restul cartierelor orasului se intersecteaza aici generand sugrumari ale traficului. La acestea se adauga si afluxul…

- Momente de groaza pentru o tanara dupa ce s-a revazut cu fostul iubit. Evenimentul infiorator a avut loc pe o strada in Iași, in zona Galata. Femeia se afla impreuna cu mama sa și nimic nu avea sa prevesteasca un atac violent. Barbatul a luat-o razna atunci cand a dat cu ochii de fosta partenera […]…

- Barbatul conducea un autoturism marca Matiz, iar in dreptul supermarketului Lidl din zona Bucium a pierdut controlul volanului, a doborat un indicator rutier, iar intr-un final s-a izbit in plin de un stalp. Martorii au sunat la 112 și au cerut ajutor. Imediat un echipaj medical a ajuns la fața locului.…

- Numarul total al cazurilor de COVID-19 a ajuns la 135.900 duminica, dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca 1.835 de persoane au fost diagnosticate in ultimele 24 de ore. In Bucuresti sunt 336 de cazuri, Iasi - 127 de cazuri, Bacau - 107 cazuri. 56 de persoane au decedat, numarul total…

- Alianta USR PLUS Iasi solicita primarului Mihai Chirica sa implementeze, impreuna cu Politia Locala, masuri eficiente impotriva raspandirii infectiilor cu coronavirus, din cauza numarului mare de persoane confirmate in ultimele zile.Copresedintele USR PLUS Iasi, Monica Berescu, spune prin…

- USR-PLUS a reușit sa obțina rezultate surprinzatoare in Timișoara, unde candidatul Dominic Fritz a caștigat in fața lui Nicolae Robu, in Brașov, unde Allen Coliban a anunțat victoria in fața lui PNL-istului George Scripcaru, dar și la Campulung Muscel, unde fosta vedeta Elena Lasconi și-a adjudecat…

- Una dintre cele mai scumpe case din Iasi nu este o vila moderna, ci o cladire de patrimoniu, pretul de vanzare fiind de 1 milion de euro. Casa se afla in Copou, pe strada Lascar Catargi, iar accesul se poate face si pe strada Sararie. Anuntul de vanzare este identic pe mai multe site-uri de imobiliare…