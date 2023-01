VEZI AICI de ce a intrat șoferul cu Mercedesul în magazinul benzinăriei Șoferul unui Mercedes a intrat cu autoturismul in magazinul unei benzinarii de pe Calea Zimandului, la ieșirea din Arad. A fost un moment de panica printre cei aflați in magazin. Ce s-a intamplat de fapt in benzinarie? Șoferul, un barbat de 53 de ani din județul Valcea, a efectuat o manevra de mers inapoi. Și […] The post VEZI AICI de ce a intrat șoferul cu Mercedesul in magazinul benzinariei first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post VEZI AICI de ce a intrat șoferul cu Mercedesul in magazinul benzinariei appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

Stiri pe aceeasi tema

