Stiri pe aceeasi tema

- Vesti socante pentru Casa Regala Britanica! Printul Charles sufera de o boala care il face incompatibil cu sarcinile specifice unui monarh. In varsta de 69 de ani, Charles are pierderi de memorie si are scapari de orientare in spatiu. Din banuielile sotiei lui Camilla (71 de ani) aer fi vorba de Alzheimer,…

- În vârsta de 69 de ani, Charles are pierderi de memorie si are scapari de orientare în spatiu. Din banuielile sotiei lui Camilla (71 de ani) aer fi vorba de Alzheimer, sustine revista germana &"Neue Post&".

- Fermierii care cresc porci în ferma sau în gopsodarie sunt îngrijorați de valul de cazuri confirmate de pesta porcina africana ( PPA ). Boala infecțioasa nu are nici tratament, nici vaccin, mortalitatea efectivelor fiind de 100%.

- O companie romaneasca a sustinut impreuna cu Printul Charles și mai mulți voluntari, restaurarea acoperisului Bisericii de lemn de la Breb Articolul Biserica de lemn de la Breb, adusa la viata de o companie romaneasca, de Printul Charles si de zeci de voluntari apare prima data in Lumea Presei .

- Vexti noi despre starea de sEnEtate a lui Petre Cozma, tatEl regretatului handbalist Marian Cozma. La douE sEptEmani dupE ce a ajuns de urgentE la spital, dupE ce a fEcut infarct, starea sa este una tinutE sub control. Petre Cozma nu a fost externat, iar medicii il tin incE sub control, potrivit declaratiilor…

- Portarul nigerian Carl Ikeme, de la Wolverhampton Wanderers, nou promovata in Premier League, a anuntat ca se retrage din fotbal dupa o batalie de un an pentru a se vindeca de leucemie acuta, relateaza Reuters.

- „Inger, ingerașul meu... Ce mi te-a dat Dumnezeu...”, se ruga seara de seara Daniela cu un pui de om in brațe. Nu era puiul ei. L-a gasit „uitat” la Marie Curie, cand intrase intr-o acțiune de voluntariat la sfarșitul anului trecut. Micuțul blonduț, de un an și un pic la vremea aceea, pe care ea l-a…

- Cunoscuta in anii ’90 ca Ginger Spice, din formatia Spice Girls, Geri Horner a cucerit internetul pe 1 iulie, ziua in care Printesa Diana ar fi aniversat 57 de ani. Artista si-a surprins fanii cu o fotografie de colectie pe care a postat-o pe Instagram si care a starnit mii de reactii: o poza realiata…