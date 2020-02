Stiri pe aceeasi tema

- Circuitul de la Barcelona gazduiește in aceasta saptamana a doua sesiune teste premergatoare noului sezon, iar surprizele nu au intarziat sa apara. In dimineața primei zile de teste, cel mai bun timp a fost stabilit de Robert Kubica, pilotul de teste al celor de la Alfa Romeo, care a fost cronometrat…

- Noul monopost cu care Ferrari va concura la ediția 2020 din Formula 1 a fost prezentat Teatrul Romolo Valli din Reggio Emilia, noteaza AFP.Ferrari și-a prezentat monopostul in cadrul unei ceremonii gradioase in localitatea in care a luat naștere actualul drapel al Italiei. "Ferrari este mandria Italiei…

- Ferrari si-a prezentat monopostul cu care va concura in editia 2020 a Campionatului Mondial de Formula 1. Evenimentul s-a produs marti seara, cu ocazia unei ceremonii fastuoase. Aceasta a avut loc la Teatrul Romolo Valli din Reggio Emilia. Este locul in care a luat nastere actualul drapel al Italiei.…

- ​Evenimentul de prezentare al noului monopost SF1000 al echipei Ferrari a avut loc marți și a fost unul special: au participat un DJ, o orchestra și mai mulți interpreți, informeaza SkySports.Denumirea SF1000 face referire la faptul ca Ferrari va ajunge, în acest sezon, la 1000 de Grand Prix-uri…

- Ferrari îsi va prezenta monopostul pentru noul sezon competitional de Formula 1 pe 11 februarie la teatrul Romolo Valli din orasul Reggio Emilia, a anuntat scuderia italiana, citata de Agerpres.''Am ales orasul din nordul Italiei, Reggio Emilia, pentru ca în urma cu 223 de ani…

- La mai puțin de trei saptamani dupa incheierea sezonului 2019 al Formulei 1, echipele incep deja sa-și faca planurile pentru campionatul de anul viitor. Ferrari a fost prima echipa care a anunțat data de lansare a noului monopost, iar Scuderia iși va prezenta noua arma de atac in 11 februarie. Explicația…

- La mai puțin de trei saptamani dupa incheierea sezonului 2019 al Formulei 1, echipele incep deja sa-și faca planurile pentru campionatul de anul viitor. Ferrari a fost prima echipa care a anunțat data de lansare a noului monopost, iar Scuderia iși va prezenta noua arma de atac in 11 februarie. Explicația…

- Louis Camilleri, directorul executiv al echipei Ferrari, a confirmat faptul ca Lewis Hamilton a purtat discuții în vederea unei posibile alaturari echipei cu sediul în Maranello, scrie Mediafax.Camilleri a confirmat, potrivit The Guardian, faptul ca Lewis Hamilton, actual pilot al…