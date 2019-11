Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a XIX-a a Campionatului Național de juniori a adus victorii pe linie pentru reprezentantele județului in aceasta competiție. Astfel, la Under 19, formația LPS Suceava a reușit sa invinga pe teren propriu liderul autoritar al clasamentului, Ceahlaul Piatra Neamț, consolidandu-și poziția ...

- Ziarul Unirea Secția de atletism a CS Unirea Alba Iulia incheie victorios sezonul! Doua medalii de aur și una de argint la Campionatul Național de marș Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia a obținut medalia de aur in proba pe echipe senioare a Campionatului Național de 10 kilometri marș și doua medalii…

- Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia a obținut medalia de aur in proba pe echipe senioare a Campionatului Național de 10 kilometri marș și doua medalii la individual, de aur și argint, prin Ana Rodean și Mihaela Acatrinei. Federația Romana de Atletism a organizat sambata, la București, intrecerile…

- Ziarul Unirea FOTO: Performanța extraordinara pentru marșul albaiulian! Ana Rodean – campioana, Mihaela Acatrinei – vicecampioana, CS Unirea Alba Iulia – aur pe echipe la naționalele de 10 kilometri! Rezultate excelente pentru competitorii din Cetatea Marii Uniri la finalele Campionatului Național de…

- Zilele trecute s-au disputat partidele etapei a XIV-a in Campionatul National de juniori. La Under 17, fotbalistii de la LPS Suceava pregatiti de Ovidiu Bosancu au remizat pe teren propriu, 3-3 in disputa cu Aerostar Bacau, acelasi rezultat fiind inregistrat si in confruntarea dintre cele doua ...

- Timișoara se poate mandri cu o noua generație de dansatori de clasa. Doi elevi ai unei școli locale de dans au caștigat locul I la Campionatul Național de Dans Sportiv pe Clase al Romaniei, la clasa H 6-9 ani. Campionatul s-a desfașurat weekendul trecut la București, timp de doua zile cu participarea…

- Cel mai varstnic veteran de razboi din Bucuresti a implinit de curand varsta de 107 ani. Maiorul (rtr) in Dumitru Iordache s-a nascut pe 2 octombrie 1912, in comuna Sangeru, judetul Prahova, si a luptat pe frontul din Crimeea.

- Ultima regata de barci mari cu vele din acest sezon va avea loc, in week-end-ul 27-29 septembrie, la Limanu, și va marca a doua etapa (finala) a Campionatului Național de yachting Offshore Alpha Bank. Dupa prima etapa, care a avut loc acum doua saptamani și care a constat in trei curse scurte, de tip…