- Elon Musk si Greta Thunberg, reactii pe Twitter dupa ce Andrew Tate a fost arestat in Romania Andrew și Tristan Tate sunt acuzați de trafic de persoane și viol. Au fost astfel reținuți preventiv pentru 30 de zile. In mod ironic, arestarea s-a produs dupa ce Andrew Tate s-a dat singur de gol cu privire…

- Mai multe explozii s-au auzit in centrul orașului Kiev. Potrivit președintelui Zelenski, 13 drone fabricate in Iran au fost doborate. Armata ucraineana spera sa primeasca in urmatoarele zile sisteme antiaeriene Patriot care sa-i ajute sa respinga mai multe atacuri ale Rusiei.

- Judecatoria Constanța a dispus arestarea preventica pentur 30 de zile a barbatului, dupa ce a fost prins de poliție la revenirea in Romania, la mai bine de o luna de la semnalarea furtului, scrie News.ro . Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta a transmis, joi, printr-un comunicat de presa, ca…

- Magistrații Curții de Apel București au decis, luni, arestarea preventiva, pentru 30 de zile, a lui Niculae Badalau, dupa ce procurorii DNA au dispus reținerea sa, duminica, fiind acuzat de fapte de corupție. Magistrații Curții de Apel București au admis, luni, propunerea procurorilor DNA, privind arestarea…

- Bruno Carbone, mana dreapta a sefului mafiot Raffaele Imperiale din familia Camorra din Napoli, a fost arestat pe aeroportul din Roma si extradat in Siria. Arestarea unui traficant de droguri italian care se afla pe lista celor mai cautate persoane de catre Europol este invaluita in mister, in contextul…

- Tribunalul Constanta a decis azi, 14 noiembrie 2022, arestarea preventiva a tanarului, de 21 de ani, din Murfatlar, acuzat pentru savarsirea infractiunii de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte. Decizia nu este definitiva Oficial Admite propunerea formulata de catre Parchetul de pe langa Tribunalul…

Mai multe explozii s-au auzit, sambata dimineata, in orasul Hmelnițki și in regiune, transmite RBC, potrivit Rador.