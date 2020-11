Veștile proaste, cele bune și cele neutre din minuta discuțiilor din Consiliul de Administrație al BNR ​Cele mai recente date și informații indica o redresare (..) care se va întrerupe însa probabil spre finele anului, sau chiar se va inversa ușor, similar evoluțiilor pe plan european, sub impactul noului val pandemic și al restricțiilor de mobilitate asociate, arata minuta discuțiilor din ședința CA al BNR de acum doua saptamâni. &"În același timp, s-a convenit ca perspectiva finanțelor publice și creșterea, în contextul electoral, a incertitudinilor asociate acesteia sunt de natura sa amplifice presiunile asupra primei de risc suveran, cu potențiale consecințe asupra… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

