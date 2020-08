Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au comunicat, in jurul orei 13, situația epidemiologica la nivelul județului Cluj. Astazi, 17 iulie, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Total persoane depistate pozitiv cu Covid-19 – 136, din care 104 din județul Cluj, sunt internate in spitalele dedicate din municipiul…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca pana astazi, 17 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 35.802 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.598 au fost externate, dintre care 22.312 de pacienți vindecați și 2.286 de pacienți…

Pana astazi, 2 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 27.746 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.433 au fost

- Nu doar Romania inregistreaza o „explozie” a numarului de cazuri de coronavirus, ci și Bulgaria vecina, dar și alte state europene. In acest context, au fost prelungite starile de alerta sau de urgența sau au fost reintroduse unele restricții.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a inregistrat cea mai mare crestere a numarului de cazuri zilnice de Covid-19, majoritatea fiind confirmate in America de Sud si America de Nord, scrie BBC.

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca teatrele si restaurantele vor fi redeschise "cand va fi posibil din punct de vedere epidemiologic", adaugand ca nu se hazardeaza sa faca "niciun pronostic", potrivit Agerpres. "Cand va fi posibil din punct de vedere epidemiologic, nu ma hazardez sa fac niciun…

Numarul persoanelor internate la Cluj Napoca ca urmare a infectarii cu virusul SARS-CoV-2 a crescut fața de ieri. In acest moment, la Cluj Napoca sunt internate 54 de persoane, fața de 36 cate erau