Stiri pe aceeasi tema

- Engin Terzi, o legenda a skandenberg-ului mondial, și-a confirmat prezența la Radauți, in perioada 4-6 iunie, cand va avea loc Campionatul Național de Skandemberg al Romaniei. De 11 ani campion mondial și de 8 ori campion european, Engin Terzi a publicat un filmuleț in care invita publicul la evenimentul…

- In cadrul Colegiului Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” din Radauți s-a putea inființa in viitorul apropiat un Centru de Excelența Francofona. Despre acest lucru s-a discutat astazi la unitatea de invațamant radauțeana care a fost vizitata de Eric Poppe, reprezentantul Biroului Organizației Internaționale…

- In municipiul Suceava, rata de infectare cu COVID-19 s-a redus de la 0,79 la 0,76 la mia de locuitori. La Vatra Dornei, incidența a urcat de la 1,64 la 1,71, la Cimpulung este de 0,43, la Falticeni de 0,23, iar la Radauți de 0,08. 39 de localitați sucevene nu au nici un caz activ de […] The post 39…

- TBI, creditorul „phygital” cu cea mai rapida creștere din regiunea Europei de Sud-Est, continua sa iși consolideze prezența in Romania și ofera clienților soluții bancare complete in cea mai moderna sucursala bancara din Cluj-Napoca. Consolidarea face parte din strategia TBI Bank de a construi o prezența…

- In municipiul Suceava, rata de infectare cu COVID-19, a crescut ușor, de la 1,17 la 1,19 la mia de locuitori. La Vatra Dornei, incidența a urcat de la 1,82 la 2,01, la Cimpulung este de 0,62, la Radauți de 0,46, iar la Falticeni de 0,32. Rate de infectare de peste 3 se inregistreaza in comunele […]…

- Prezența enoriașilor la Biserica in noaptea de Inviere inca nu este certa. Așa rezulta din raspunsul arhiepicopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, la intrebarea unui mirean daca face demersuri pentru a putea merge in noaptea de Inviere la biserica. ”Sfantul Sinod va randui ce sa facem si cum sa…

- In timp ce conducea autoturismul pe strada Putnei, din municipiul Radauți, in dreptul unui imobil, un localnic de 18 ani a intrat in coliziune cu un autoturism care era oprit pe partea dreapta a drumului. Din accident a rezultat ranirea unei femei de 34 de ani din orasul Vicovu de Sus, pasager in autoturismul…

- Dezbaterile pe marginea bugetului municipiului Suceava pentru anul 2021 continua la nivelul Primariei. Primarul Ion Lungu a anunțat ca astazi sunt programate discuții cu consilierii USR-PLUS iar maine cu consilierii PNL. Deși inițial primarul anunțase ca bugetul va fi aprobat in data de 15 martie din…