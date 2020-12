Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii al Spaniei se gindește sa treceaca la saptamina de lucru de patru zile in țara. Potrivit oficialilor, acest lucru ar putea spori ocuparea forței de munca a europenilor, scrie Bloomberg. Potrivit vicepremierului Pablo Iglesias, guvernul examineaza reducerea timpului de lucru. Declarația…

- Un om de stiinta de rang inalt care lucra in sectorul nuclear in Iran a murit din cauza ranilor, in urma unui atac asupra vehiculului sau, comis de catre niste „teroristi inarmati”, in apropiere de Teheran, a anuntat Ministerul iranian al Apararii intr-un comunicat, relateaza AFP.

- O (zero) dosare pensii comunitare Spania cu termen intarziat de soluționare. Am ajuns unde mi-am propus. Of, la cat am tras, daca nu aș fi incapațanata sa ajung la obiectivul propus, nu mi-ar veni sa cred. Le spun tuturor pensionarilor romani. Chiar ii respect. Nu mint, nu ii pacalesc. Nu stau in studiourile…

- Marea Britanie, Germania, Spania si alte tari ar trebui sa adopte o saptamana de lucru de patru zile pentru a-si ajuta economiile sa-si revina de pe urma pandemiei de coronavirus, potrivit unui grup de politicieni de stanga si reprezentanti ai sindicatelor din intreaga Europa,

- Spania va impune, începând cu 23 noiembrie, calatorilor internationali provenind din „tari cu risc” prezentarea unui test PCR cu rezultat negativ pentru noul coronavirus, nu mai vechi de 72 de ore, a anuntat miercuri Ministerul spaniol al Sanatatii, potrivit…

- Ștefan Damian este șofer de camion si calatorește prin Franța, Germania, Spania. Este mereu departe de casa, insa se sacrifica pentru ca salariul este bun. „Dupa un an am vrut sa ma intorc acasa. Aveam un copil mic. Acum imi dau seama ca asta e totuși slujba mea", povestește Ștefan Damian,…

- Ultima saptamana de campanie electorala incepe in Capitala cu acuzatii de minciuna intre principalii candidati. Dupa ce Nicusor Dan, candidatul PNL-USRPLUS a afirmat ca actuala administratie a atras fonduri europene de doar cateva zeci de milioane de euro, Gabriela Firea, candidata PSD, prezinta…

- Vești bune pentru toți romanii care au platit taxa Oxigen, cea impusa de Primaria Capitalei. Se dau banii inapoi și ii vei primi doar daca depui o cerere pentru rambursarea sumei platite in avans. Aceasta se poate depune incepand de luni, 14 septembrie 2020, ziua in care incepe și școala. Vești bune…