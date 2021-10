Vești URIAȘE pentru acești români! Apar noi oportunități de investiții Sunt vești EXCELENTE pentru aceasta categorie de romani! Apar noi oportunitați de investiții cu profit, pe viitor, pentru toți cei care vor sa investeasca banii in acest domeniu. Noile schimbari legislative vor veni cu vești bune si pentru acești proprietari care sunt dispuși sa vanda. Toți cei care sunt dispuși sa investeasca in acest tip de afacere ar putea da lovitura vieții lor. Citește mai multe AICI! Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Condițiile de creditare ale unor investiții imobiliare „s-ar putea schimba” Banca Naționala intenționeaza sa schimbe condițiile de creditare pentru unele investiții imobiliare și propune creșterea substanțiala a avansului. A publicat un proiect de regulament care prevede ca avansul sa fie mai mare…

- Brexitul schimba regulile de intrare in Marea Britanie pentru cetațenii non-rezidenți in Regat. Cetatenii romani, asemenea tuturor cetatenilor din tarile Uniunii Europene, nu vor mai putea folosi cartea de identitate ca document de calatorie in Regatul Unit, incepand cu data de 1 octombrie. Aceștia…

- Sorin Grindeanu, prim-vicepreședintele PSD, a declarat marți seara, la emisiunea Subiectiv de la Antena 3, ca Partidul Social Democrat va propune miercuri un pachet de legi referitoare la plafonarea prețului la energie, o soluție pentru criza facturilor u

- Cresterea preturilor exista si afecteaza multi romani, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis, care a subliniat necesitatea ca Guvernul si autoritatile locale sa pregateasca solutii, informeaza AGERPRES . “Cresterea de preturi exista, este reala si afecteaza multi romani. Pentru ei, trebuie…

- Colegiul National „Carol I” din Craiova este in plin santier. Se lucreaza in cladirea in care se recompartimenteaza spatiile pentru a face noi sali de clasa si laboratoare, care sa poata fi folosite in noul an scolar. Directorul colegiului a precizat ca se fac eforturi sustinute pentru a pune totul…

- Sunt vești EXCELENTE pentru mii de romani! Se anunța noi oportunitați de investiții cu profit, pe viitor, pentru toți cei care sunt dornici sa iși foloseasca economiile intr-un scop benefic. Dar veștile sunt bune si pentru acești proprietari care sunt dispuși sa vanda. Potrivit ultimelor analize…

- Este aglomerație mare in aceasta perioada in vamile din vestul țarii. Mii de romani care lucreaza in strainatate vin acasa in concediu. De cealalta parte a graniței, sunt cei care fie pleaca in vacanța in Europa, fie se intorc, la munca, in țarile de adopție. The post Cozi uriașe la vamile din vestul…

- Vești IMPORTANTE! Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP) atrage atenția acestor romani care vor putea ieși cu 13 ani mai devreme la pensie. Acești salariați trebuie sa se incadreze in anumite cerințe pentru a beneficia de reducerea varstei standard de pensionare. ATENȚIE! Noile prevederi…