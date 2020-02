Stiri pe aceeasi tema

- Berbec Banuielile pot pune stapanire pe sufletul și mintea cate unui nativ care se ingrijoreaza in legatura cu felul in care decurg niște proceduri birocratice. Aceștia trebuie sa depuna un efort pentru a se menține intr-o funcție ori pentru a fi acceptați intr-un context de activitate cu grad mare…

- Numarul cazurilor de infectare cu noul virus gripal din China s-a stabilizat, dar este necesara "extrem de multa precautie" in interpretarea cifrelor, declara Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), in timp ce bilantul a ajuns la 1.115 decese.Numarul…

- Taurii prind lozul caștigator atunci cand vine vorba de calatorii. Reușesc sa plece in concediul mult visat alaturi de partener. Economiile facute in ultima perioada il ajuta sa iși implineasca visul. Astrele le surad in aceasta luna și vor reuși sa duca la bun sfarșit tot ceea ce au inceput. Nimic…

- Berbecii vor descoperi saptamana aceasta ca o abordare intamplatoare a lucrurilor și a vieții, nu va va duce nicaieri. Taurii realizeaza ca cu cat comunica și interacționeaza mai mult cu oamenii, cu atat sunt mai mari șansele de a progresa in orice domeniu. Gemenii sa iși extinda cunoștințele…

- Berbecii nu sunt in cea mai buna perioada și tind sa dea vina pe ceilalți pentru problemele pe care le creeaza ei. Nativii din zodia gemeni privesc spre viitor cu o atitudine foarte pozitiva și sunt pregatiți sa lase trecutul in urma. Scorpionii reușeșc sa treaca cu brio peste examenele din aceasta…

- Se anunța o luna plina de surprize pentru trei zodii. Luna februarie nativii din aceste zodii vor primi cateva vești uriașe pe care nu le așteptau. Mai jos veți vedea ce va rezervele astrele pentru luna februarie, dar și care sunt cele trei zodii care vor avea parte de atat de mult noroc in aceasta…

- Norocul sta de parte berbecilor in aceasta luna, fiind priviți ca cea mai norocoasa zodie luna aceasta. Vor avea parte de multe reușite pe plan sentimental și vor fi mai romantici ca niciodata.Gemenii trec peste o perioada foarte grea din viața lor, iar norocul le bate in ușa. Vor primi cateva vești…

- Vești importante pentu zodii in saptamana 6-12 ianuarie 2020! Astrologul Camelia Patrașcanu a dezvaluit care sunt nativii care vor vea parte de schimbari uriașe sau de vești neașteptate in zilele urmatoare! Citeste si Horoscop Oana Hanganu 6-12 ianuarie. Ce zodii sunt afectate de Luna Plina,…