Vești URIAȘE: Cristina Neagu și-a PRELUNGIT contractul cu CSM București Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti a anuntat, marti seara, prelungirea contractului cu jucatoarea sa de baza, Cristina Neagu. ”Sunt fericita sa joc in continuare in tara”, a spus handbalista dupa semnarea contractului pentru inca doua sezoane. ”CSM Bucuresti continua sa aiba obiective inalte, iar pastrarea in lotul feminin de handbal a celei mai bune jucatoare a lumii a reprezentat o prioritate. Dupa accidentarea la genunchi suferita la finalul anului 2018, Cristina revine incet, dar sigur, la forma care a consacrat-o. Handbalista de 31 de ani a avut o evolutie de vis in ultimele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

