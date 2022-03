Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat despre amendamentul sustinut de PNL privind reducerea contributiilor la asigurarile sociale cu 5%, Budai a declarat: “Am discutat astazi in Guvern, in prima sedinta de coalitie se va lua aceasta decizie pentru ca pana acum in coalitie nu s-a discutat”. “Eu va spun adevarul, n-am depus eu acel…

- Deficitul la fondul de pensii s-ar adanci la peste 2% din PIB, respectiv aproximativ 4,7 miliarde de lei, daca s-ar aplica astazi atat creșterea contribuțiilor la Pilonul II de pensii, cat și reducerea contribuției pentru CAS cu 5%, de la 25% la 20% așa cum propune PNL, a spus miercuri ministrul PSD…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, nu susține amendamentul parlamentarilor PNL cu privire la reducerea contribuțiilor la asigurarile sociale cu cinci procente: „Nu cred ca este momentul acum sa vitregim suplimentar Pilonul I de pensie”.

- Dupa ce prețurile au crescut la carburant, energie electrica și gaze, și alimentele au suferit scumpiri, astfel incat romanii sunt nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunare la cumparaturi. Ei bine, acum se preconizeaza noi scumpiri. Este vorba despre bauturi pe care oamenii le consuma constant.…

- Comisia Europeana a fost de acord ca doar pensiile mici sa creasca din nou in acest an. Decizia vine dupa negocieri dure intre Ministrul Muncii și reprezentanții Comisiei Europene, informeaza Antena3 care citeaza surse guvernamentale. Ministrul Muncii, Marius Budai, a avut o discuție cu reprezentanții…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat la Iasi, intrebat despre usoara scadere a PSD in sondaje, ca partidul sau nu a intrat la guvernare intr-un moment prielnic, precizand insa ca ”ascensiunea oricarui partid, nu neaparat AUR, atrage atentia”.

- Dan Vilceanu a afirmat, vineri seara, la Digi 24, ca reforma pensiilor este foarte importanta. ”Cred ca este reforma pe care toti romanii o asteapta. E foarte complicat sa vorbesti despre reforma pensiilor in Romania, cata vreme pentru foarte multi dintre romani reforma inseamna sa le cresti pensia…

- ​​Ministrul Muncii, Marius Budai (PSD), acuza USR ca vrea „saracirea populației”, susținând ca atacarea bugetului la CCR are o singura explicație, respectiv ca USR-ului nu-i pasa de pensionari, salariați și copii. „Le transmit cetatenilor români, sa stea linistiti,…