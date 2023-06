Stiri pe aceeasi tema

- ”Masterbuild – General Contractor & Developer raporteaza o cifra de afaceri de 74 milioane de lei la nivelul anului fiscal 2022 si previzioneaza pentru finalul lui 2023 o crestere a volumului de business cu 25% fata de anul anterior, avand in vedere contractele semnate in primele 4 luni ale anului curent.…

- Compania de recrutare WSA Group, unul dintre cei mai importanți jucatori pe piața de recrutare a șoferilor profesioniști din Romania, cu o prezența de peste 10 ani, anunța o cifra de afaceri de 8 milioane de lei pentru anul 2022, in creștere cu 31% fața de anul precedent. In 2022, compania a recrutat…

- ”Investitorii romani au facut in ultimii 5 ani achizitii de proprietati imobiliare cu o valoare de 1,1 miliarde de euro, reprezentand 28% din volumul tranzactionat in acest interval, devenind cei mai activi cumparatori de active generatoare de venituri din Romania”, arata datele companiei de consultanta…

- „Noi de doi ani facem anual un studiu, care este un mod de a masura interesul investitorilor de retail, precum si tendintele in piata. Este primul demers facut in piata de capital care targeteaza investitorii de retail si noi vrem ca acest studiu sa fie un reper important in piata pentru a ajuta companiile,…

- ”Piata de transport de marfuri din Romania si-a continuat ritmul de crestere in primul trimestru din an, insa sub nivelul din 2022, pe fondul scaderii consumului si implicit a productiei industriale”, arata o analiza DSV Road, a treia cea mai mare companie de servicii de transport din Europa. Compania…

- Surse au declarat ca trazactia ar urma sa se semneze in aceasta saptamana si vizeaza cele zece hipermarketuri si alte cateva magazine de proximitate moderna sub brandul Cora. Pentru operatiunile de pe plan local ale Cora – cel mai mic retailer international ca cifra de afaceri si totodata unul dintre…

- Surse au declarat ca trazactia ar urma sa se semneze in aceasta saptamana si vizeaza cele zece hipermarketuri si alte cateva magazine de proximitate moderna sub brandul Cora. Pentru operatiunile de pe plan local ale Cora – cel mai mic retailer international ca cifra de afaceri si totodata unul dintre…

- Vești bune de pe piața asigurarilor din Romania. Din vara, o noua companie privata ar urma sa intre in joc, este anunțul facut de Valentin Ionescu, directorul general al Direcției Asigurari din cadrul ASF. Despre ce companie este vorba și ce clase de asigurari ar urma sa acopere. O noua companie de…