Vești proaste de la meteorologi. Avertizarea pentru vestul României Șapte județe vizate de avertizarea cod portocaliu de viscol pana marți seara și alte 20 de județe de codul galben. Vantul sufla și cu 120 de kilometri la ora. Pana astazi, la ora 20:00, la munte vantul va avea intensificari cu viteze de 65…75 km/h, iar indeosebi in zona inalta, rafalele vor depași 90 km/h […] Articolul Vești proaste de la meteorologi. Avertizarea pentru vestul Romaniei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta cod portocaliu de viscol in șapte județe, pana marți seara și cod galben in alte 20 de județe. Vantul va sufla și cu 120 de kilometri la ora. Potrivit ANM, de luni ora 14:00 pana marți ora 20:00, la munte vantul va avea intensificari cu viteze de 65…75 km/h, iar indeosebi in zona…

- Dupa codul rosu de vreme rea, Baraganul a intrat incepind de joi dimineata sunt cod portocaliu de vreme rea. In prezent este in vigoare un cod portocaliu de ninsori, vant si lapovita pentru 18 judete, printre care si Calarasi. Sunt afectate estul Munteniei, sudul Moldovei si Dobrogea. Vantul va continua…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare cod galben de ploi, ninsori la munte si viscol. Avertizarea vizeaza 27 de județe și este in vigoare pana la ora 23.00, scrie Mediafax.Luni de la ora 10:30 pana la 23:00 se anunța intensificari ale vantului și cantitați…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare cod galben de ploi, ninsori la munte si viscol. Avertizarea vizeaza 27 de județe... The post Cod galben de ploi, ninsori și viscol in 27 de județe, inclusiv in vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Meteorologii au lansat, in aceasta dimineața, un cod portocaliu de vreme severa imediata pentru vestul țarii. Conform alertei se așteapta intensificari ale vantului cu viteze care vor depași la rafala 120-130 km/h. Sunt vizate zonele de munte din județele Caraș Severin și Hunedoara, la peste 1800 m…

- Meteorologii au lansat pentru astazi o noua atenționare meteorologica, cod galben, valabila pana la ora 22,00 In intervalul menționat, in Dobrogea, jumatatea de est a Munteniei și in sudul Moldovei, vor fi intensificari ale vantului cu viteze in general de 55 – 65 km/h, iar pe arii restranse, indeosebi…

- Temperaturile scad treptat și va ploua in aproape toata țara. Masa de aer rece care vine dinspre vestul continentului, și care se deplaseaza spre est, ajunge astazi deasupra Romaniei și aduce cu ea...

- Meteorologii au lansat, in aceasta dimineața, o alerta meteo de ultima ora. A fost publicata o avertizare meteorologica cod portocaliu, pentru astazi, valabila pana la ora 12:00. Vantul puternic va bate cu viteze ce vor atinge la rafala 120 -140 km/h. Avertizarea este valabila pentru județul Caras-Severin,…