Veşti proaste: Covid-19 nu se pierde, ci se transformă! O nouă mutaţie a virusului ameninţă cu ravagii! Covid-19 ameninta din nou intreaga omenire, de parca ce s-a intamplat pana acum n-ar fi de-ajuns. O noua tulpina a coronavirusului a fost descoperita in Franta. 18 elevi și șase adulți s-au imbolnavit de COVID intr-o școala din Bannalec. Varianta a fost denumita B.1.X sau B.1.640. Ce este periculos la noua mutatie? Cazul este dezbatut […] The post Vesti proaste: Covid-19 nu se pierde, ci se transforma! O noua mutatie a virusului ameninta cu ravagii! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

