Vești foarte bune pentru turismul intern: Fundația Pro Economica Alapitvany va investi in urmatoarea perioada circa 44 de milioane de euro, fonduri nerambursabile, in mai multe proiecte turistice din Transilvania. Regiunea este una foarte ofertanta, cu un potențial demonstrat in ultimii ani, astfel ca investițiile vor genera o creștere economica substanțiala, vor crea noi locuri de munca, dar și noi oportunitați pentru turiști. Printr-un proces de selecție de proiecte, au fost deja alese și aprobate 11 proiecte de dezvoltare turistica, respectiv hoteluri de minim 4 stele și facilitați turistice…