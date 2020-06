Vești excelente pentru părinți. Se dau bani de la stat. Guvernul a decis Sunt vizați angajații care actriveaza in domenii unde continua restricțiile pe perioada starii de alerta. „A fost adoptata o OUG in domeniul protecției sociale. Aici Ministerul Muncii și Protecției Sociale a inițiat un act normativ care, pe de o parte, vine sa reglementeze prelungirea unor facilitați acordate persoanelor pe perioada starii de urgența și starii de alerta, iar pe de alta parte sa permanentizeze o serie de proceduri instituire in aceasta perioada, masuri de simplificare a modului de depunere a documentațiilor pentru diverse drepturi și beneficii sociale”, a spus Danca. Prin adoptarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

