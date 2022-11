Stiri pe aceeasi tema

Un sat din estul Ucrainei a ramas gol dupa ce ultimii șapte locuitori au fost evacuați, a declarat un oficial ucrainean. Satul Stelmakhivka se afla in estul Ucrainei.

Evacuarea civililor din regiunea Herson, in sudul Ucrainei, ocupata si anexata de Rusia si vizata intr-o contra-ofensiva ucraineana, s-a incheiat, a anuntat un reprezentant prorus, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Autoritatile proruse din regiunea Herson (din sudul Ucrainei) anexata de Rusia au anuntat luni ca pun bazele unor unitati de militie locale formate din barbati din regiune, relateaza Reuters.

Un grup ucrainean de diversiune și recunoaștere a fost reținut in noaptea de duminica spre luni in sectorul Berislava, in apropiere de linia de contact din regiunea Herson, a anunțat adjunctul guvernatorului regiunii, Kirill Stremousov, intr-o declarație video postata pe canalul Telegram.

Autoritatile proruse din regiunea Herson anexata de Rusia din sudul Ucrainei le-au cerut sambata civililor sa paraseasca "imediat" capitala regiunii, orasul Herson, in fata avansului fortelor Kievului, relateaza AFP, informeaza Agerpres.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat, miercuri, ca trei noi localitati au fost recucerite de fortele de la Kiev in regiunea Herson, in sudul Ucrainei, unde trupele Moscovei sunt in dificultate, informeaza AFP.

Soldatii ucraineni au 'intrat' in orasul Liman, important nord feroviar din estul Ucrainei, care se afla sub controlul trupelor Moscovei, a afirmat sambata Ministerul Apararii ucrainean, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Rusia a afirmat joi ca a ucis "peste 200 de militari ucraineni" intr-o lovitura asupra unei gari din centrul Ucrainei, Kievul informand la randul sau despre cel putin 25 de persoane ucise, informeaza AFP si Reuters, scrie Agerpres.