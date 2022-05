Vești colosale de la Guvern pentru acești angajați! Vor avea parte de noi beneficii financiare Veste mare pentru sute de mii de angajați romani! Chiar daca anul acesta este pus sub semnul crizei economice, Executivul a gasit resursele necesare pentru a acorda noi sume de BANI acestor salariați... Citește mai multe AICI – Se dau bani pentru sute de mii de angajați... Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vești EXCELENTE pentru mii de salariați! Guvernul Romaniei le va acorda un nou beneficiu. De REȚINUT! Doar anumiți salariați vor avea parte de noile beneficii venite din partea statului. Acestea au fost puse in aplicare recent. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- La jumatatea lunii februarie a fost adoptata o lege pentru pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate care prevede introducerea unui nou tip de concediu medical platit incepand cu aceasta…

- Este super-veste pentru acești romani! Statul le va acorda un nou sprijin financiar. Sumele alocate de Guvern in cadrul acestui ajutor ajung la zeci de mii de euro. Mare ATENȚIE! Toți cei care beneficiaza de acești bani trebuie sa indeplineasca anumite condiții. Citește mai multe AICI și vezi cine…

- Vești EXTRAORDINARE pentru romani! A fost publicat in Monitorul Oficial ordinul Ministerului Finanțelor, prin care sute de mii de angajați vor beneficia de noi sume de bani acordate sub aceasta forma. IMPORTANT! Acest sprijin financiar va putea fi folosit doar in scopul pentru care a fost dat de…

- A devenit OFICIAL! Este super-veste: O noua categorie de angajați va avea dreptul sa iasa mai repede la pensie! Acești salariați trebuie sa se incadreze in anumite cerințe specifice grupei de munca. ATENȚIE! Vechimea acumulata in campul muncii va conta enorm de mult. Citește mai multe AICI și vezi…

- Este SUPER-VESTE pentru zeci de mii de pensionari romani, dar și pentru o anumita categorie de angajați! Guvernul Romaniei le va acorda un nou beneficiu extrem de bine-venit, mai ales dupa pandemia de COVID-19. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Vești bune pentru sute de mii de angajați! Toți cei care lucreaza in acest sistem de munca vor avea parte de noi beneficii financiare. Noile avantaje vor reprezenta o schimbare radicala pentru acești salariați. IMPORTANT! Aceste sume de bani vor putea fi folosite doar in scopul pentru care au fost…

- Vești EXCELENTE pentru milioane de romani: Se va acorda un nou tip de pensie! Acești angajați vor fi o categorie aparte de pensionari ai Romaniei. Beneficiarii pot intra in posesia banilor dupa o anumita perioada de timp. IMPORTANT! Calcularea pensiei va depinde de anumite criterii... Citește mai…