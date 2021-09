Vești bune! Se poate circula pe ruta Crasna-Meseșenii de Jos-Zalău Dupa luni de așteptari, conducatorii auto nu trebuie sa mai ocoleasca tronsonul Crasna – Meseșenii de Jos – Aghireș, pe acest drum fiind turnat asfalt. Luni de zile, mulți șoferi au ocolit acest tronson pe care se circula cu dificultate din cauza pietrișului. Cei mai mulți alegeau varianta Zalau – Hereclean – Varșolț pentru a merge in Crasna sau in alte localitați din zona. Potrivit Consiliului Județean Salaj, investiția vizeaza reabilitarea DJ 191C: Nușfalau – Crasna – Zalau – Creaca (36,8 km). La solicitarea cotidianului nostru, Consiliul Județean Salaj ne-a… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe modelul fa ce zice popa, nu ce face popa, Dan Tarcea a ignorat complet proiectul vinerea verde, unul dintre cele mai mediatizate în ultimele saptamâni și a recunoscut ca s-a deplasat prin oraș cu mașina. Întrebat de moderator cu ce a venit la emisiune, Tarcea a dat…

- „Accident rutier pe DN6 (E70), intre localitațile Roșiorii de Vede și Peretu, 3 auto implicate, posibil 2 victime, intervin pompierii militari roșioreni cu o autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD, iar SAJ Teleorman cu un echipaj medical”, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Teleorman, Gelu…

- Mii de romani au gandit la fel și au plecat la mare dis de dimineața ca sa evite caldura, dar și aglomerația. La ora 10.00, pe Autostrada, traficul era intens, iar cozile deja formate. Echipajele de poliție supravegheaza traficul din elicopter. Potrivit Centrului Infotrafic sambata dimineața, pe Autostrada…

- In urma cu putin timp pompierii zalauani au fost solicitati sa intervina la un eveniment rutier petrecut intre localitatile Hereclean si Varsolt. In eveniment a fost implicat un singur autoturism care s-a rasturnat, o persoana a fost ranita dar a fost gasita constienta, neincarcerata. Persoana a fost…

- Ieri dupa amiaza, in mediul online,au aparut o serie de filmulete cu imagini incredibile surprinse pe Autostrada A2 dar concomitent si spre Bucuresti si spre Constanta. Asta in contextul in care de vineri incoace numai de caramboluri auzim pe aceasta autostrada unde numai o minune nu a facut sa fie…

- „S-a comandat o analiza la zi cu ceea ce înseamna încarcarea de autobuze și de trafic pe fiecare zona. Analiza va fi gata în august și ne va spune pe ce benzi pot circula autobuze și taxiuri fara restricții și pe care nu se va permite cu taximetre.…

- Pentru a permite in continuare mobilitatea cetațenilor, incepand de astazi, 1 iulie 2021, CFR Calatori va opera 60 de trenuri pe ruta București Nord- Aeroportul Henri Coanda și retur, dupa ce un operator privat de transport feroviar de calatori a renunțat la aceasta ruta. CFR Calatori iși concentreaza atenția…

- Cornel Cernoschi, suceveanul care considera ca n-are nevoie de permis de conducere si nici certificat de inmatriculare a masinii ca sa circule pe drumurile tarii a fost arestat de politistii suceveni pentru 24 de ore.