Ministrul Infrastructurii si Transporturilor, Christos Staikouras, a confirmat licitatia privind execuția axei rutiere Ioannina-Kakavia. Proiectul, lung de 70 km, este o porțiune a Axei de Vest. Este continuarea Drumului Ionic de la Ioannina pana la granița greco-albaneza in zona Kakavia, traversand prefectura Ioannina. Potrivit Ziare.com aceasta axa este considerata cea mai vestica axa verticala a Autostrazii Egnatia […]