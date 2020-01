Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PMP Traian Basescu a vorbit, vineri seara, la B1 TV, despre prioritațile pe care le are Uniunea Europeana in urmatorul exercițiu financiar, 2021-2027."Romania este obligata sa dea prioritate sistemului european de transport. Coridorul 9 este cel care intra prin sud și iese…

- Inceputul anului 2020 aduce vești excelente pentru familiile care au in ingrijire trei sau mai mulți copii, intrucat daca iși doresc sa achiziționeze un autoturism nou pot sa primeasca o finanțare nerambursabila de pana la 35.000 de lei.

- Marti, ROBOR la 3 luni a stagnat la 3,21%, scrie news.ro. Vineri, indicele a scazut la 3,20%. Vineri, ROBOR la 6 luni a stagnat la 3,26%. Citeste si ROBOR la 3 luni a stagnat, ROBOR la 6 luni a scazut ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobanzii la care se imprumuta,…

- Vești proaste de Craciun pentru romanii care au rate. Indicele ROBOR, cel in funcție de care sunt calculate rate la banci, a fost cotat la 3,21%, cel mai mare nivel din ultima jumatate de an, iar asta inseamna rate mult mai mari in prima parte a lunii.

- 22% dintre romani vor cheltui de Sarbatori mai mult decat anul trecut. Banii lor merg pe cadouri, mancare, bautura, decoratiuni si excursii de Craciun, iar 15% ar contracta un credit pentru a acoperi aceste cheltuieli, se arata intr-un studiu Ipsos MORI, contractat de grupul britanic International Personal…

- GATA, E LEGE! Femeile din Romania vor ieși la PENSIE la 48 de ani, iar barbații la 50! Vești bune pentru unii romani! Vor putea sa se pensioneze mai devreme, daca vor dori acest lucru. Vezi ce condiții trebuie sa indeplineasca. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea privind termenul limita pana la care trebuie restituiti banii donati de romani pentru achizitia operei de arta „Cumintenia Pamantului”, actul normativ stabilind si ce se intampla cu sumele pentru care nu se poate face dovada donatiei.

- Vești excelente pentru romanii care au credite in lei la banci. Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobanzilor la creditele in lei, a scazut joi la 2,96%, de la 2,98%, la cel mai redus nivel din ianuarie și pana acum.