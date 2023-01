Vești bune pentru posesorii de iPhone. Funcțiile de securitatea au fost îmbunătățite Iubitorii de iPhone primesc vești excelente de la companie. A fost lansat iOS 16.3, versiune ce vine cu o serie de functii noi de securitate pentru smartphone-uri. Utilizatorii de iPhone pot acum sa actualizeze sistemul de operare iOS la versiunea 16.3, care se concentreaza pe imbunatatirea securitatii, oferind mai multe functii in acest sens. ID-ul Apple, mai sigur decat pana acum In primul rand, acum este posibila folosirea unei chei fizice de securitate pentru protejarea ID-ului Apple cu un strat suplimentar de protectie. Dupa folosirea ID-ului Apple pentru logare, va fi necesara introducerea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apple a lansat iOS 16.3, versiune ce vine cu o serie de functii noi de securitate pentru smartphone-urile companiei. Utilizatorii de iPhone pot acum sa actualizeze sistemul de operare iOS la versiunea 16.3, care se concentreaza pe imbunatatirea securitatii, oferind mai multe functii in acest sens. In…

- Utilizatorii de iPhone pot acum sa actualizeze sistemul de operare iOS la versiunea 16.3, care se concentreaza pe imbunatatirea securitatii, oferind mai multe functii in acest sens. In primul rand, acum este posibila folosirea unei chei fizice de securitate pentru protejarea ID-ului Apple cu un strat…

- Utilizatorii se pot abona la serviciu pentru un pret anual de 84 de dolari, in loc de un pret lunar de 8 dolari pe web si 11 dolari pe dispozitivele Apple. Reducerea va fi disponibila in tari precum Statele Unite, Canada, Regatul Unit, Japonia, Noua Zeelanda si Australia, a spus Twitter. De la preluarea…

- Posesorii smartphone-urilor iPhone 14 din Franta, Germania, Irlanda si Marea Britanie sunt primii europeni care pot incerca si folosi noul sistem de comunicare prin satelit lansat recent de Apple. La fel ca in Statele Unite, unde aceasta optiune este disponibila de cateva saptamani, comunicarea prin…

- In prezent, backup-urile facute prin iCloud sunt criptate, insa cheile de verificare se afla in posesia Apple, care le poate folosi pentru recupere, in cazul in care utilizatorul pierde sau uita informatiile folosite pentru autentificare. Incepand cu iOS 16.2, va exista o noua optiune, numita Advanced…

- O analiza a pietei chineze de smartphone-uri realizata de Counterpoint Research pentru luna octombrie arata ca unul din patru smartphone-uri vandute in China este un iPhone. Fata de luna septembrie, cota de piata a companiei americane a crescut cu 21 de procente. La nivel de an, Apple a reusit sa scada…

- Incepand din decembrie, facilitatile de comunicare prin satelit oferite de Apple pentru iPhone 14 vor putea fi folosite in Marea Britanie, Irlanda, Franta si Germania. Este prima extindere a serviciului anuntat in momentul lansarii noii serii iPhone. De astazi, acesta este functional in Statele Unite…

- Una dintre cele mai importante noi facilitati pe care Apple le-a promis in momentul in care a prezentat seria iPhone 14 va fi disponibila din aceasta luna, anunta compania americana. Cu Emergency SOS functional, utilizatorii vor putea trimite mesaje scrise de urgenta din zone lipsite de acoperirea semnalului…