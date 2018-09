Stiri pe aceeasi tema

- Numarul mediu de pensionari a scazut cu 18.000 de persoane in trimestrul II 20108, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 5,207 milioane persoane, iar cel al categoriei apartinand asigurarilor sociale de stat a crescut cu 7.000 pana la 4,680 milioane, potrivit datelor Institutului…

- In trimestrul II 2018, numarul mediu de pensionari a fost de 5207 mii persoane, in scadere cu 16 mii persoane fata de trimestrul precedent; numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4680 mii persoane, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica.  …

- Numarul mediu de pensionari a scazut cu 18.000 de persoane in trimestrul II 20108, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 5,207 milioane persoane, iar cel al categoriei apartinand asigurarilor sociale de stat a crescut cu 7.000 pana la 4,680 milioane, potrivit datelor Institutului…

- In trimestrul al doilea, pensia medie lunara a fost de 1.122 de lei, egala cu cea din trimestrul precedent, dar o crestere de 9,8%, comparativ cu acelasi trimestru al anului trecut, conform datelor anuntate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Aceasta pensie se determina…

- Institutul Național de Statistica (INS) a anunțat ca in trimestrul doi al acestui an, rata locurilor de munca vacante a fost de 1,25%, in crestere cu 0,05 puncte procentuale fata de trimestrul precedent. Numarul locurilor de munca vacante a fost de 61,4 mii, in crestere cu 3,0 mii locuri de munca vacante…

- Numarul mediu al pensionarilor din Romania a fost de 5,223 milioane in primul trimestru, in scadere cu 6.000 fața de trimestrul precedent, in timp ce pensia medie a scazut cu 0,9%, la 1.122 de lei, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistica (INS).

- Numarul mediu de pensionari a ajuns in primele trei luni ale anului in curs la 5,223 milioane, in scadere cu 6.000 de persoane fata de trimestrul precedent, iar pensia medie lunara s-a situat la 1.122 de lei, cu 0,9% mai mica raportat la trimestrul precedent, releva datele Institutului National de…

- Numarul mediu al pensionarilor din Romania a fost de 5,223 milioane in primul trimestru, in scadere cu 6.000 fata de trimestrul precedent, in timp ce pensia medie a scazut cu 0,9%, la 1.122 de lei, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), scrie News.ro.Citeste…