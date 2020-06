Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de metodologie pentru Admiterea 2020 la liceele cu profil bilingv arata ca departajarea se face dupa media din gimnaziu la limba straina sau, daca e cazul, dupa rezultatele de la examene cu recunoaștere internaționala. Nota minima de admitere la proba de verificare a cunoștințelor la limba…

- Este una dintre cele mai cautate și stringente probleme pe care o au, in aceste zile, sute de parinți din Iași și din intreaga Romanie! Acestea sunt legate de modul in care se va face Admiterea 2020, in unitațile de invațamant preuniversitar care fac selecție pentru copiii care intra in clasa a V-a.…

- "Exista o legislație in vigoare care permite unui parinte sa stea acasa daca școala este inchisa. Eu cred ca foarte mulți au o problema cu asta. Dar, pe de alta parte, gandiți-va ce problema ar avea daca și-ar trimite copilul la școala și copilul ar veni bolnav acasa și ar aduce boala in familie.…

- Any Mary Barbalata este din Suceava și este de trei ani de zile model al Agenției First Models din Iași. Fata studiaza la Colegiul Național Petru Rareș din Suceava și este, in același timp, unul dintre cele mai apreciate modele pentru trasaturile angelice pe care le are. Cariera Aney Mary a inceput…

- "Urmarim de multa vreme ascensiunea stralucitoare pe care a avut-o Luciana in industria europeana a fondurilor de investitii de Venture Capital. Ni se alatura dupa plecarea din Accel si vine cu un palmares impresionant si o capacitate demonstrata de a identifica din timp cei mai buni fondatori de…

- O fata de 18 ani din Baia Mare a disparut zilele trecute, iar acum apropiatii o cauta. O cheama Carmen Tataran si a disparut in 5 martie 2020, dupa ce a iesit de la scoala. Parintii o cauta si sunt disperati, fiind in lasa a 12-a la Colegiul National ”Mihai Eminescu” din Baia Mare. Anuntul apropiatilor:…

- Parintii au depus ​​23.644 de cereri de inscrieri la clasa pregatiroare in prima zi de inscriere la clasa pregatioare in anul scolar 2020-2021, arata centralizarea de la Ministerul Educatiei. Dintre aceste cereri 92- (21.743) sunt pentru inscrierea copiilor care vor avea 6 ani impliniti inainte de 1…

- Prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare incepe astazi. Parinții copiilor care implinesc 6 ani pana la 31 august 2020 sunt obligati sa ii inscrie pe aceștia in invatamantul primar. Pe de alta parte, copiii care implinesc 6 ani in perioada 31 august-31 decembrie 2020 vor putea intra in clasa pregatitoare…