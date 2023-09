Vești bune pentru nostalgicii verii. ANM a anunțat vreme de plajă Directorul serviciului de prognoza meteorologica a Administrației Naționale de Meteorologie, Florinele Georgescu, a anunțat ca in acest weekend temperaturile ridicate ne vor permite sa ne mai bucuram puțin de mare. „Avem un scurt episod cu temperaturi deosebit de ridicate pentru ultima decada a lunii septembrie. Maine, indeosebi, in partea de sud a țarii, maxime intre 34 și 36 de grade poate chiar 37 de grade izolat, in sudul Munteniei. Este adevarat ca deși dupa-amiezele zilelor de azi și maine vor fi deosebit de calde, totuși durata cu temperaturile acestea ridicate va fi mult redusa fața de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Stiri pe aceeasi tema

