Vești bune pentru mămici. Ar putea ieși mai repede la pensie Legea pensiilor se va schimba radical de la 1 ianuarie 2024, așa cum Guvernul și-a asumat prin PNRR, urmand ca forma finala a proiectului sa fie publicata curand in dezbatere publica. Surse citate de Protv susțin ca modificari vor aparea și in cazul pensionarii femeilor care au nascut și crescut copii pana la varsta de 16 ani. Astfel, varsta de pensionare se reduce cu 6 luni pentru fiecare copil. O mama care are un copil poate primi o reduce de șase luni, cea cu doi copii un an, in timp ce femeile cu șase copii primesc o reducere a varstei cu 3 ani. Se mențin același criterii esențiale… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

