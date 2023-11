Stiri pe aceeasi tema

- Daca mergem la activitați sociale și culturale cu alte persoane și ne simțim parte dintr-o comunitate, sunt șanse ridicate sa participam și la proteste sau sa votam, arata Barometrul de Consum Cultural 2022, realizat de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturala, lansat pe 29 octombrie. „Practicile…

- Vești noi in cazul exploziei devastatoare din Crevedia! Ionuț Doldurea și Cosmin Stanga, patronii stației GPL care funcționa ilegal și a explodat au fost plasați in arest la domiciliu! In ruma exploziei, mai mulți oameni au murit, iar alții au ramas fara locuințe. Decizia Tribunalului București nu este…

- Polițiștii au continuat cercetarile intr-un caz de agresiune petrecut duminica, 15 octombrie, in parcarea magazinului Penny, in comuna Arbore.Atunci, un localnic din familia Ripa a fost agresat de patru frați din familia Nizil. Polițiștii au ținut cont de faptul ca agresiunea a fost comisa intr-un ...

- Polițiștii au reușit sa ii identifice rapid pe cei doi tineri care au agresat fata de 18 ani, in autobuzul care a oprit in stația Mareșal Constantin Prezan din Maraști, iar apoi au continuat sa fie amenințatori și in stație. Cei doi indivizi au 20 de ani, locuiesc in zona Bulevardul Muncii, fiind…

- Lamaia este unul dintre cele mai apreciate fructe, folosite frecvent in bucatarie. Este un ingredient perfect pentru multe preparate și face minuni și in ceea ce privește sanatatea, dar te-ai intrebat cum mai poate fi utilizata? Va spunem noi cum o puteți folosi, mai ales daca sunteți mari fani ai artei…

- Un angajat al unei instituții medicale din Chișinau și concubina acestuia sunt cercetați de oamenii pentru crearea unei scheme de comercializare a drogurilor prin internet. Suspecții au fost reținuți, in timp ce plasau substanțe interzise in ascunzișuri. Responsabilii menționeaza ca medicul a reluat…

- Scandalul dintre afaceristul Cristi Barsan, care incearca de cateva luni sa-și recupereze mașina sechestrata in service, și „Giti, mecanicul vedetelor”, ia o turnura neașteptata. Mecanicul, care anul trecut a maltratat o clienta ce ii devenise iubita, este acuzat ca il harțuiește pe tatal reclamantului,…

- Vești bune pentru romani! Grecia iți ofera o casa și bani lunar doar ca sa te muți acolo. Fiind una dintre cele mai vizitate și cautate destinații din Europa, mulți oameni și-ar dori si locuiasca acolo, astfel ca au fost impuse cateva condiții. Iata ce criterii trebuie sa indeplinești daca vrei sa locuiești…