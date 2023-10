Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat duminica, intr-o postare pe Facebook, ca 100 de troleibuze Solaris vor circula, de anul viitor, in Bucuresti, fiind achizitionate cu fonduri nerambursabile de la Fondul de Mediu.

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca 100 de troleibuze Solaris vor circula, de anul viitor, in Bucuresti, fiind achizitionate cu fonduri nerambursabile de la Fondul de Mediu. Ele vor avea 12 metri, podeaua complet coborata, spatiu destinat carucioarelor pentru persoane cu dizabilitati, vor fi…

- Edilul general a precizat ca data inceperii campaniei va fi comunicata dupa ce Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) va incheia contracte de prestari servicii cu medici veterinari.„Asemenea programe contribuie la stoparea inmultirii necontrolate a animalelor si la prevenirea…

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a anuntat, luni, ca a primit aprobarea in Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) pentru a plati din bugetul local circa 407 milioane lei, cu TVA inclus, catre Termoenergetica, iar suma va acoperi diferentele de tarif la energia termica din perioada noiembrie…

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca sunt inlocuite echipamentele de la trei locuri de joaca si o zona de fitness din Gradina Cismigiu, iar saptamana viitoare ALPAB va incepe inlocuirea tartanului care acopera aceste zone pentru siguranta copiilor si utilizatorilor.„Se inlocuiesc echipamentele…

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a declarat ca, in prezent aproximativ 50% din Bucuresti are apa calda, iar interventiile facute in aceasta vara care au dus la sistarea apei calde in unele zone ale orasului au fost efectuate acum, in anticiparea unor probleme care ar putea aparea iarna aceasta. El a mai…

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a anuntat, miercuri, ca a fost aprobat finantarea prin PNRR pentru trei proiecte importante depuse de Administratia Spitalelor Bucuresti si anume construirea unui corp de cladire pentru terapia intensiva neonatologie la Spitalul „Filantropia”, dezvoltarea sectiilor de…

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca alte cinci cladiri din Bucuresti urmeaza sa fie consolidate, dupa ce indicatorii tehnico-economici vor fi actualizati. E vorba despre cladirea care gazduieste Muzeul Gheorghe Tattarescu, doua imobile din Centru istoric o alta care a rezistat demolarilor efectuate…