Vești bune: încărcătura virală transmisă de COVID-19 a scăzut, conform unui studiu Tot mai multe persoane asimptomatice infectate cu COVID-19 au o incarcatura virala din ce in ce mai scazuta, conform unui studiu. Descoperirea ii aparține unui microbiolog din Treviso, Italia, care a aflat ca multe dintre persoanele asimptomatice necontagioase au o incarcatura virala ce ar putea fi detectata doar daca ar fi amplificat nivelul de la care se considera un om pozitiv in privința infecției. „Persoanele pozitive, dar care au o incarcatura virala redusa ar trebui sa fie considerate negative”, a spus Roberto Rigoli, de la Centrul de Microbiologie din Treviso. „Speram ca Ministerul Sanatații… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un microbiolog italian a descoperit ca tot mai multe persoane asimptomatice necontagioase au o incarcatura virala ce poate fi detectata doar daca este amplificat nivelul de pozitivare. Microbiologul din Treviso a cerut deja Ministerului Sanatații italian sa nu-i mai puna pe acești oameni in izolare,…

- Tot mai multe persoane asimptomatice necontagioase au o incarcatura virala ce poate fi detectata doar daca este amplificat nivelul de la care devii „pozitiv”, arata o cercetare recenta.Descoperirea ii aparține unui microbiolog din Treviso, Italia, care deja a cerut Ministerului Sanatații italian sa…

- Umiditatea poate avea un efect mare asupra dispersiei particulelor virusurilor, indicand riscuri sporite de infectare, au dezvaluit oamenii de stiinta din Japonia. Cercetatorii au folosit supercomputerul Fugaku pentru a modela emisia și fluxul de particule asemanatoare virusului de la persoanele infectate…

- Ministerul Sanatații al Rusiei a anunțat lansarea primului lot al vaccinului impotriva noului coronavirus Sputnik V produs de Institutul „Gamaleya”, informeaza eNews. „Primul lot al vaccinului pentru profilaxia noii infecții cu COVID-19 „Gam-Kovid-Vak” (Sputnik V), elaborat de Centrul de Cercetari Științifice…

- Un studiu recent despre noul coronavirus a constatat ca persoanele asimptomatice au aceeasi cantitate de virus in organism ca si persoanele simptomatice. Noile date arata ca 29% dintre cei infectati nu au prezentat niciun simptom.

- Noul Coronavirus se raspandeste foarte usor si nu are retineri sa isi gaseasca locuri preferate intr-o camera de hotel. Asta stim deja. Dar, exact ce locuri prefera intr-o incapere, e o chestiune inca in dezbatere. In septembrie, un grup de specialisti din China vor publica un studiu care…

- Saptamana trecuta, autoritațile italiene au decis, printr-o ordonanța de ultim moment ca toți cetațenii romani care ajung in Italia vor intra obligatoriu in carantina incepand de sambata noaptea, masura fiind valabila pana vineri, 31 august. Italia a extins carantina de 14 zile pentru persoanele care…

- Numarul mare de infectari zilnice din tara noastra a determinat autoritatile de la Roma sa ia masuri drastice. De sambata, romanii care merg in Italia trebuie sa intre obligatoriu 14 zile in carantina. Masura, care se aplica si in cazul bulgarilor, a fost anuntata de Ministerul Sanatatii de la Roma,…