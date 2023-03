Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Minea a fost intrebat, miercuri, la Prima News, despre legea lantului scurt de aprovizionare care a fost adoptata de Senat in aceasta saptamana si prin care institutiile publice care folosesc bani de la bugetul de stat vor fi obligate sa cumpere cu prioritate de la producatorii locali. “Daca s-a…

- Florin Bordeianu, cunoscut sub numele de Moni Bordeianu implinește astazi 75 de ani, ocazie cu care ii uram un sincer La Mulți Ani! Nascut in Dudeștii Noi, județul Timiș, artistul este unul dintre primii vocaliști din țara noastra, care a abordat „muzica tanara”, așa cum a fost denumita incepand cu…

- Filarmonica „Banatul” din Timișoara a gazduit, vineri, lansarea unei emisiuni filatelice speciale cu tema Timișoara – Capitala Europeana a Culturii. La eveniment a luat parte și Lucian Romașcanu, ministrul Culturii.

- Directorul general al Colterm, Petre Nenu, a abandonat prin demisie misiunea de a administra societatea de termoficare municipala, aflata in insolvența și supravegheata de instituții specializate. Este o știre ce-ar trebui sa intereseze abonații, nu știu daca mai sunt vreo 50.000 in toata Timișoara.…

- Membrii formației AXIS au lansat online concertul susținut de trupa in cadrul evenimentului Rock For Revolution, care a avut locv in data de 19 decembrie in Piața Victoriei din Timișoara. Fanii formației au ocazia sa asculte noile compoziții ale formației, care vor fi incluse in urmatorul material discografic,…

- Maxi Jazz, fostul lider și solist al trupei britanice Faithless, a murit sambata, la varsta de 65 de ani, informeaza BBC. Jazz, pe numele sau real Maxwell Fraser, a murit „liniștit, in somn” vineri noaptea, in locuința sa din sudul Londrei, a declarat fosta sa colega de trupa, Sister Bliss, conform…

- Terry Hall, solistul trupei The Specials, a murit la varsta de 63 de ani, anunța BBC. Cantarețul și-a dobandit faima in anii 1970 și 1980 cu hituri precum Ghost Town, Gangsters și Too Much Too Young.