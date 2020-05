Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia noului coronavirus s-a soldat cu 268 de morti in 24 de ore in Spania - cel mai mic bilant zilnic inregistrat in ultimele aproape sase saptamani -, a anuntat joi Ministerul Sanatatii, relateaza Reuters.

- Spania a recenzat miercuri 523 de decese cauzate de pandemia de COVID-19 in 24 de ore, o cifra in scadere dupa cresterea inregistrata marti, a anuntat Ministerul Sanatatii din aceasta tara, potrivit AFP. In total, 18.579 de persoane au murit in urma contractarii noului coronavirus, ceea ce face din…

- Ministerul Sanatatii de la Madrid a raportat totodata o crestere cu doar 3% a numarului zilnic de infectii, cel mai mic procent de la inceputul pandemiei de COVID-19. Ceki 605 morti anuntati vineri vin dupa ce joi se anuntasera 683 de decese, miercuri - 757, iar marti - 743. "Varful a fost…

- COVID-19. Spania anuntase marti 743 de decese, iar bilantul de miercuri indica 14 morti in plus, asadar bilantul ultimelor 24 de ore este de 757 de morti. De la inceputul pandemiei, 14.555 de persoane au murit in Spania, numarul celor infectati este de 146.690, iar cel al celor vindecati este…

- Ziarul Unirea Coronavirusul DEVASTEAZA Spania: 832 de noi decese duc bilanțul total la 5.690 de morți COVID-19, virusul ucigaș continua sa faca ravagii in Spania. Autoritațile spaniole au anuntat azi 832 de noi decese provocate de Covid-19 de vineri, numarul total al persoanelor decedate ajungand la…

- Bilantul epidemic a ajuns la 1.720 de morti in Spania si se inregistreaza 28.572 de cazuri de coronavirus, anunta autoritatile de la Madrid, citate de cotidianul El Mundo. In ultimele 24 de ore s-au...

