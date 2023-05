Pilon II de pensii are o tendința crescatoare, dupa lovitura suferita anul trecut. Aceasta se vede din sumele obținute. Toate persoanele pana in 45 de ani care sunt angajate, contribuie automat la Pilonul I și Pilonul II de pensii. In primele patru luni de la angajare, ei pot alege administratorul la Pilonul II de pensii care sa le gestioneze fondurile. Daca in cele patru luni nu și-au ales administratorul, li se va desemna automat unul din oficiu. Romanii au cotizat cu 3,2 miliarde de lei la pensiile private obligatorii Pilon II de pensii in primul trimestru din 2023. Acest lucru inseamna cu…