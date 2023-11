Vești bune de la OpenAI. Comenzile vocale pentru ChatGPT pot fi folosite gratis Utilizatorii care folosesc versiunea gratuita de ChatGPT pot si ei acum sa apeleze la functia de voice chat a acestuia, in loc sa scrie. In septembrie, OpenAI introducea posibilitatea de a comunica vocal cu ChatGPT. Atunci, insa, aceasta era disponibila doar celor care plateau 10 dolari pe luna pentru ChatGPT Plus. Acum, aceeasi functionalitate este implementata pentru toate conturile, inclusiv ale celor care folosesc gratuit chatbot-ul. Functia vocala permite utilizatorilor ca, in loc sa puna intrebari in scris, sa poarte o conversatie vorbind direct cu ChatGPT, care, la randul lui, are voce… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In septembrie, OpenAI introducea posibilitatea de a comunica vocal cu ChatGPT. Atunci, insa, aceasta era disponibila doar celor care plateau 10 dolari pe luna pentru ChatGPT Plus. Acum, aceeasi functionalitate este implementata pentru toate conturile, inclusiv ale celor care folosesc gratuit chatbot-ul.…

- Instagram vine cu vești noi in randul utilizatorilor! Chiar șeful aplicației, Adam Mosseri, a afirmat ca aplicația permite, incepand de acum, tuturor utilizatorilor din intreaga lume sa descarce pe dispozitivele lor videoclipurile de tip ”Reels” de pe conturile publice. Iata cum poți face acest lucru!

- WhatsApp , cea mai populara aplicație de mesagerie, testeaza o noua funcționalitate care permite utilizatorilor sa-și protejeze conversațiile private folosind un cod secret. Aceasta opțiune, disponibila in cea mai recenta versiune beta pentru Android, ofera o modalitate suplimentara de securizare a…

- Google a anunțat ca toți utilizatorii de WhatsApp care folosesc backup-ul perin intermediul Google Drive, vor trebui, de acum sa plateasca pentru stocarea in cloud a istoricului de conversații. Pana acum, backup-urile de WhatsApp erau stocate pe contul personal de Google Drive fara ca acestea sa fie…

- Utilizatorii care au doua conturi de WhatsApp vor putea, in curand, sa le foloseasca pe acelasi telefon, daca au doua cartele SIM.Mark Zuckerberg insusi a anuntat ca WhatsApp va lansa suportul pentru doua conturi care pot fi folosite in paralel pe acelasi telefon mobil.Viitoarea functionalitate va permite…

- Utilizatorii care au doua conturi de WhatsApp vor putea, in curand, sa le foloseasca pe acelasi telefon, daca au doua cartele SIM, transmite News.ro. Mark Zuckerberg insusi a anuntat ca WhatsApp va lansa suportul pentru doua conturi care pot fi folosite in paralel pe acelasi telefon mobil. Viitoarea…

- Utilizatorii de Internet, obisnuiti sa descarce filme, jocuri si diferite softuri de pe net, gratis, primesc o veste proasta. Filelist, cel mai mare site de piraterie online din Romania (torrente) se inchide dupa 16 ani. Unul dintre administratorii platformei, EboLLa, a anunțat ca nu mai dispune de…

- ”Navigarea este disponibila astazi pentru utilizatorii Plus si Enterprise si ne vom extinde la toti utilizatorii in curand. Pentru a o activa, alegeti Rasfoire cu Bing in selectorul de sub GPT-4”, a spus compania intr-o postare pe X, cunoscuta anterior ca Twitter . OpenAI a anuntat o actualizare majora…