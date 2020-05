Stiri pe aceeasi tema

- Protestatari din miscarea vestelor galbene, critici la adresa guvernului, s-au adunat sambata in mai multe orase din Franta, pentru prima data dupa relaxarea restrictiilor impuse ca urmare a epidemiei noului coronavirus, informeaza dpa. In cursul zilei de sambata, ministrul de interne Christophe Castaner…

- O aplicatie sustinuta de statul francez pentru urmarirea contactelor persoanelor infectate cu noul coronavirus, numita “StopCOVID”, va intra in testare pe 11 mai, data la care autoritatile vor incepe relaxarea restrictiilor, a anuntat duminica Ministerul pentru Afaceri Digitale, transmite Reuters,…

- Premierul Ludovic Orban a vorbit, joi seara, despre relaxarea masurile dupa data de 15 Mai, iar premierul a precizat ca responsabilitatea de a purta masca de protecție in spațiile comune se extinde și la zona de munca/birou. Mai mult, circulația trebuie respectata astfel incat sa nu existe grupuri mai…

- Cat adevar este in dezbaterile publice care anunța inerente masuri de relaxare a restricțiilor instituite pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus? Iata varianta oficiala. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat aseara ca este abilitat de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența sa…

- Administratia presedintelui american Donald Trump are in vedere 1 mai ca data-tinta pentru relaxarea restrictiilor impuse in vederea limitarii epidemiei cu noul coronavirus in SUA, a declarat duminica seful Administratiei americane pentru alimente si medicamente (FDA), Stephen Hahn. Acesta a avertizat…

- Guvernul Frantei evalueaza diverse scenarii privind relaxarea restrictiilor de circulatie implementate in cadrul eforturilor de contracarare a epidemiei de coronavirus, scrie agerpres.ro.Guvernul de la Paris "lucreaza la diverse scenarii pentru iesirea din starea de blocare a deplasarilor",…