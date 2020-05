Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 100 de laboratoarea mondiale rivalizeaza in producerea unui vaccin impotriva SARS-Cov-2, insa cercetatori din China anunta ca au creat un tratament in masura sa opreasca epidemia, relateaza AFP, stiripesurse.ro. Un medicament – aflat in faza de testare – la prestigioasa Universitate din…

- Aproximativ 100 de laboratoarea mondiale rivalizeaza in producerea unui vaccin impotriva SARS-Cov-2, insa cercetatori din China anunta ca au creat un tratament in masura sa opreasca epidemia, relateaza AFP, conform news.ro.Un medicament - aflat in faza de testare - la prestigioasa Universitate…

- Un medicament - aflat in faza de testare - la prestigioasa Universitate din Beijing ("Beida") permite nu doar o accelerare a vindecarii bolnavilor, ci si o imunizare temporara impotriva covid-19. Directorul Centrului de Inovatie Genomica Avansata de la Beida, Sunney Xie, declara ca tratamentul functioneaza…

- Statele Unite acuza in mod public China de piratarea informatica a cerectarii americane cu privire la un vaccin impotriva noului coronavirus cu scopul de a-si insusi informatii utile, dezvaluie presa americana, relateaza AFP.

- Razboiul comercial dintre Statele Unite și China capata amploare. Administrația Trump vrea sa pedepseasca regimul de la Beijing pentru pandemia de coronavirus și folosește acest motiv pentru a introduce noi sancțiuni comerciale Chinei. Donald Trump a intesificat deja atacurile și lasa de ințeles ca…

- In timp ce specialiștii sunt intr-o cursa contracronometru pentru gasirea unui vaccin, mai mulți cercetatori, printre care și Ian Frazer, coinventator al vaccinului contra cancerului uterin HPV, susțin ca SARS CoV 2 nu permite acest gen de imunizare. Ultan Power, profesor de virologie moleculara la…

- Exista potentialul de a furniza milioane de doze de vaccin pana la sfarsit de 2020, in functie de succesul tehnic al programului de dezvoltare si aprobarea autoritatilor de reglementare, anunta companiile Pfizer si BioNTech, care dezvolta impreuna un vaccin impotriva COVID-19.

- China face eforturi pentru a gasi o soluție la Coronavirus, iar de vineri a inceput primele teste ale unui vaccin impotriva Covid-19 pe un grup de 108 oameni din Wuhan. Cei 108 oameni s-au oferit voluntar sa participe la acest test, au varste intre 18 și 60 de ani și toți sunt din orașul din care a…