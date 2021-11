Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Gigi Becali a fost implicat, luni dimineața, intr-un accident rutier care a avut loc in Capitala. Incidentul a avut loc in aceasta dimineața, la ora 06:50, pe Bulevardul Aviatorilor din...

- Omul de afaceri George Becali a fost implicat, luni dimineața, intr-un accident rutier care a avut loc in Capitala, a anunțat Realitatea Plus. Finanțatorul FCCB se afla pe svvaunul din dreapta și nu a pațit nimic in urma accidentului. Potrivit sursei citate, incidentul s-a produs din cauza celuilalt…

- Finanțatorul FCCB se afla pe svvaunul din dreapta și nu a pațit nimic in urma accidentului. Potrivit sursei citate, incidentul s-a produs din cauza celuilalt conducator auto implicat, care nu s-ar fi asigurat și nu a acordat prioritate. Circulația in zona Bulevardului Aviatorilor a fost restricționata.In…

- Traficul rutier pe Autostrada A1 este ingreunat in aceasta dimineata pe sensul catre Bucuresti din cauza unui accident rutier. Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, traficul se desfasoara dirijat, pe a doua banda, la kilometrul 31 200 de metri loc. Bolintin Vale,…

- Accident in care au fost implicate doua autoturisme si un autotren pe Autostrada Soarelui.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia este oprita temporar pe Autostrada A2 pe sensul Bucuresti ndash; Constanta, la kilometrul 95, in zona localitatii Dragos…

- UPDATE: Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba despre o coliziune intre un autoturism condus pe DN2-E85, pe direcția Buzau catre București, de un șofer de 20 de ani din Galați și un autocamion care circula din sens opus, la volanul caruia se afla un conducator auto de 41 de … Articolul…

- Accident rutier pe Autostrada Soarelui Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina astazi, in judetul Constanta.Conform primelor informatii furnizate de salvatori, este vorba despre un accident produs intre un autoturism si o motocicleta, pe Autostrada A2, sensul de mers spre Bucuresti, la km 210.…

- La data de 06.09.2021, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata de o femeie din municipiul Deva, cu privire la faptul ca, in urma unui apel telefonic primit de mama sa, in varsta de 80 de ani, doua persoane, o femeie si un barbat, au incercat sa o induca in eroare cu privire la producerea unui accident…