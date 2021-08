Stiri pe aceeasi tema

- „ATAC LA BUZUNARELE ROMANILOR! BNR CONFIRMA: GUVERNUL CITU FURA 285 DE LEI DE LA FIECARE ROMAN! Romania intra cu o VITEZA fulminanta in faza inflatiei galopante! PSD a avut dreptate, iar Banca Nationala a Romaniei a confirmat astazi, in raportul facut public, o crestere a inflatiei cu 92,3% in primele…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat ca in acest an sunt mai multi copii nascuti in strainatate din parinti romani decat s-au nascut in Romania, precizand ca acest lucru este dramatic, iar autoritatile sunt obligate sa ia masuri pentru a-i aduce pe cetatenii romani inapoi in tara. Raluca…

- Dupa ce Bulgaria, una dintre cele mai sarace tari ale Uniunii Europene, a anunțat ca va trece la moneda Euro in 2024, premierul Florin Cițu a afirmat vineri, 9 iulie, ca prefera „intai sa facem reforma economiei și apoi sa intram” in zona Euro. „Bulgaria are un Consiliu monetar de ani de zile, ceea…

- Guvernul actual trebuie sa plece pentru eșecul repetat de a redacta și a depune la Comisia Europeana un Plan Național de Redresare și Reziliența (PNRR) benefic pentru Romania și pentru cetațenii țarii, declara deputatul de Argeș al PSD Simona Bucura-Oprescu. In loc de bunastare și dezvoltare, Guvernul…

- Vestea ca Viorica Dancila va fi noul consultant al guvernatorului Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, a șocat mulți oameni, insa, spune Cristian Tudor Popescu, aceasta numire in funcție ne arata tocmai faptul ca „nimic nu este prea de tot” in Romania. Potrivit acestuia, atat Viorica Dancila,…

