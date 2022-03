Vestea care a cutremurat fotbalul românesc. Arbitrul Ovidiu Hațegan, de urgență la spital. Ar fi suferit un infarct Probleme de sanatate pentru unul dintre cei mai titrați arbitri romani ai momentului. Vestea ca Ovidiu Hațegan a ajuns in grija medicilor a cutremurat lumea „sportului rege”. Ovidiu Hațegan a ajuns de urgența la spital, dupa ce, in ultima zi a saptamanii trecute, a simțit dureri puternice in piept. Conform gsp.ro, arbitrul in varsta de […] The post Vestea care a cutremurat fotbalul romanesc. Arbitrul Ovidiu Hațegan, de urgența la spital. Ar fi suferit un infarct first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Ovidiu Hațegan a fost operat de urgența la Timișoara, dupa ce duminica a simțit dureri puternice in zona pieptului. Arbitrul in varsta de 41 de ani a suferit un infarct și a fost transportat de urgența la Timișoara unde a fost operat. Medicii i-au montat stent, iar pana pe finalul saptamanii va ramane…

- "In timpul antrenamentului a simțit o durere in piept. Cum este medic de profesie, și-a dat seama de simptome și a urcat in mașina, mergand singur la spital. A ajuns in cele din urma la Padurea Verde, la Timișoara, și in urma unui EKG i s-a spus ca are ceva vena infundata. I-a fost montat un stent",…

- Cel mai bine cotat arbitru din Romania, Ovidiu Hațegan, are mai probleme de sanatate. Acesta a suferit un infarct și a fost operat de urgența la Timișoara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

