Veștea a condus ședința ADR Centru în care s-au aprobat proiectele de infrastructură de transport județene Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, a condus, astazi, sedinta ordinara a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala (CDR) Centru, in calitate de vicepresedinte al forului deliberativ al Regiunii Centru. Pe ordinea de zi au figurat 12 proiecte de hotarari, analize si informari cu privire la activitatea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Centru. Dupa aprobarea Raportului de activitate al Agenției pe anul 2020, a documentelor financiar-bugetare anuale si a Bugetului multianual de venituri si cheltuieli pentru urmatorii trei ani, s-a discutat pe tema implementarii Programului… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca Guvernul a adoptat, in sedinta de vinerea trecuta, proiectul legii bugetului de stat pe anul 2021, buget care ramane in „parametrii initiali”. ”Am aprobat Legea bugetului de stat pe 2021. Am aprobat Legea plafoanelor, a unor indicatori specificati in cadrul fiscal…

- Sute de oameni au ajuns, in weekend in stațiunile montane ca sa se bucure de soare și aer curat. Așa se face ca Poiana Brașov a fost luata cu asalt, iar in stațiune s-a creat o aglomerație de nedescris. Turiștii s-au inghesuit la coada pentru imbarcarea in telecabina, teleschi sau telegondola, fara…

- Romanii pot subscrie pentru noi emisiuni de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur și in luna ianuarie 2021. Ministerul Finanțelor Publice emite, incepand cu 4 ianuarie 2021, 3 noi emisiuni de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur, cu maturitați de 1, 3 și 5 ani și dobanzi de 3,25%, 3,5%…

- Școlile s-ar putea redeschide in siguranța la sfarșitul lunii martie-inceput de aprilie, dupa a doua etapa de vaccinare, a spus la Digi24, Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Perioada se suprapune cu incheierea celei…

- Cu cateva zile inainte de vacanța de iarna, Ministerul Educației vine cu modificari pentru elevi in școala online. Potrivit noilor reguli, elevii care stau la ore fara camera video pornita, pot fi considerați absenți daca nu raspund cerințelor profesorilor. Printr-un ordin de ministru semnat pe 16 decembrie…

- Romanii care merg in Austria vor fi plasati in carantina imediat dupa intrarea pe teritoriul austriac, pentru o perioada de 10 zile, la domiciliu sau intr-o locatie adecvata, ale carei costuri trebuie suportate din bugetul personal, masura putand fi suspendata in urma prezentarii rezultatului negativ…

- La data de 16 decembrie 2020, in jurul orei 11.15, polițiști din cadrul Biroului Rutier Brașov au oprit in trafic, pentru control, un tanar, in varsta de 25 ani, din județul Timiș, care conducea un autovehicul pe bdl. Garii din municipiul Brașov. Procedandu-se la testarea conducatorului auto cu aparatul…

- Rata inflației a fost redusa in noiembrie, insa preturile de consum au crescut cu 2,1% comparativ cu luna noiembrie 2019. Fructele proaspete, ouale si energia electrica s-au scumpit cel mai mult in luna noiembrie, fata de octombrie, in timp ce scaderi de preturi mai consistente s-au consemnat la citrice…