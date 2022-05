Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 23 mai, chiar in ziua festivitații absolvenților Facultații de Litere din Baia Mare, o veste trista cuprinde intreg mediul academic maramureșean. Conf. univ. dr. Vasile Berlingher a trecut la cele veșnice la varsta de 71 de ani. Domnul profesor a fost fondator al filialei Baia Mare a Universitații…

- O inima buna a incetat sa mai bata, un suflet mare s-a ridicat la cer! "Personalul Liceului Silvic Gurghiu aduce un pios omagiu celei care a fost buna noastra colega Ec. Kraft Erzsebet, un om deosebit cu suflet nobil, un exemplu de conduita morala și profesionalism. Sincere condoleanțe familiei indoliate!…

- In Maramureș copiii invața sa vopseasca oua la fel cum faceau strabunii lor. Sunt colorate cu foi de ceapa și decorate cu flori de pe camp sau cu frunze. Metoda tradiționala de vopsit oua a fost predata la Muzeul Satului din Baia Mare. Zeci de copii au asistat la lecție, alaturi de bunicii sau chiar…

- Sambata, 2 aprilie, pe rețelele de socializare s-au prezentat informații legate de moartea lui Istvan Turuczko, in varsta de 37 de ani, consacrat in domeniul desigului vestimentar. Acesta a pierdut lupta cu o boala nemiloasa. Inmormantarea va avea loc luni, de la ora 14.00, la capela bisericii din Catalina.…

- Un accident de circulație s-a petrecut in cartierul Ferneziu din Baia Mare. Din primele informații se pare ca un tanar in varsta de 19 ani era la volanul unui autoturism BMW inmatriculat in județul Salaj, cand a pierdut controlul volanului și a lovit doua autoturisme care erau parcate regulamentar.…

- Sambata, 26 martie, a fost semnalat un accident de circulație e Centura din Baia Mare. Șoferul unui autoturism marca Volkswagen a parasit carosabilul, ajungand in șanț. Din fericire, nu a existat nici o victima. Mașina a ramas acolo de multe zile, devenind subiect de discuții pe rețelele de socializare.…

- Preotul Stelian Parascan care slujea in parohia ortodoxa din Livezile s-a stins din viața, dupa o grea suferința, la doar 50 de ani. Trista veste a venit de la Protopopiatul Ortodox Roman Bistrița. „Dupa o grea suferința de doua saptamani, parintele Parascan Stelian in varsta de 50 de ani, preot paroh…

- Doliu in invatamantul baimarean. Rodica Horvath, o iubita profesoara a trecut la cele vesnice. „Aducem un pios omagiu celei care a fost doamna RODICA HORVATH, profesoara de Limba și literatura engleza in cadrul Colegiului Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare. Sufletul ei cald, dedicat școlii și comunitații,…