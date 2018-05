Stiri pe aceeasi tema

- Federico Zini, atacant al echipei de Serie D Tuttocuoio, si-a ucis fosta iubita, noaptea trecuta, iar apoi s-a sinucis, conform Sky Italia. Tragedia fara margini a avut loc in localitatea San Miniato din Italia.

- Un barbat din Craiova si-a ucis iubita, apoi s-a omorat. Oamenii legii sunt in momentul de fata la fata locului si incerca sa stabileasca cu exactitate cum s-a produs tragicul eveniment, conform...

- Ciclistul belgian Jeroen Goeleven a murit marți, la varsta de doar 25 de ani. Tanarul a fost gasit fara suflare in camera lui. “Suntem in doliu. Nu exista niciun semn ca ar fi fost sinucidere, asta este clar. Inca un tanar sportiv foarte motivat isi pierde viata din cauze necunoscute”,…

- Veste trista in lumea sportului internațional! Ciclistul belgian Michael Goolaerts a incetat din viața pe un pat de spital din orașul francez Lille. Decesul a survenit din cauza unui stop cardiac, dupa ce ieri, sportivul a fost implicat intr-un accident in cadrul cursei Paris-Roubaix. Michael Goolaerts…

- Ray Wilkins, fostul star al echipei londoneze, a incetat din viața la varsta de 61 de ani. Britanicul a murit in urma unui infarct.(CITEȘTE ȘI: DE CE A PLECAT EDI IORDANESCU DE LA ASTRA) Ray Wilkins a murit in cursul zilei de astazi. Internationalul britanic a incetat din viata, dupa ce in data de 30…

- Fotabalistul Thomas Rodriguez, in varsta de 18 ani, a murit in noaptea de joi spre vineri in timp ce dormea. Anunțul trist a fost facut de Tours, clubul la care juca. Tanarul urma sa implineasca 19...

- Capitanul formatiei Fiorentina, Davide Astori, a incetat din viata sambata noapte la Udine, unde se afla cu echipa pentru un meci cu formația locala, din Serie A. Clubul viola a pastrat discretia in privinta tragicului eveniment, dar presa italiana a descoperit motivul mortii: stop cardio-respirator.…