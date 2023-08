In doar cațiva ani, TikTok a devenit destinația principala a creativitații, culturii și a divertismentului pentru 134 de milioane de oameni din toata Europa, care ajung pe platforma in fiecare luna. Acest numar aduce cu sine și o responsabilitate semnificativa, prin urmare TikTok anunța astazi modul in care adopta Legea Serviciilor Digitale (Digital Services Act, prescurtat DSA), noua legislație europeana menita sa consolideze siguranța oamenilor pe platformele digitale.

In concordanța cu obligațiile DSA pentru „Platformele Online Foarte Mari” („Very Large Online Platform”), peste o mie de persoane…