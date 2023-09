Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat joi la Prima News ca momentul in care caldura si apa calda nu o sa mai fie o preocupare pentru bucuresteni o sa fie in doi trei ani de acum, dar momentul in care nu o sa mai fie avarii este mai indepartat. Primarul Capitalei a delcarat ca ”iarna trecuta nu…

- George Merloi a fost aseara la Voluntari pentru a urmari partida echipei sale cu Dinamo, pierduta dramatic, scor 2-3. Cel mai in forma fotbalit al ilfovenilor din acest start de sezon a venit in carje, fiind la doar cateva zile de la operația suferita in Italia. Optimist, Merloi a anunțat ca va fi…

- Produs al Academiei Hagi, Mihai Popa a debutat la seniori in 2018, la SSC Farul Constanta, in Liga a 2 a, apoi a jucat la Rapid si, in Liga 1, la Astra Giurgiu si FC Voluntari. Fotbalistul constantean Mihai Popa 22 de ani , transferat recent de echipa italiana din Serie A Torino FC, nu l a uitat pe…

- Marius Elisei face primele declarații, in exclusivitate pentru Spynews.ro, dupa ce a ajuns la spital. Fostul soț al Oanei Roman, tatal fetiței vedetei, s-a ales cu o fractura de gradul trei in urma unei accidentari. Ce s-a intamplat și cat de grava este situația!

- Mihai Popa (22 de ani), fostul portar de la FC Voluntari, a ajuns la Torino in aceasta vara, insa va fi abia a treia varianta pe post. Romanul spera sa fie a doua varianta, dupa titularul indiscutabil Vanja Milinkovik-Savic, acesta fiind și motivul pentru care a fost luat. Doar ca nu a convins in cantonamentul…

- Mihai Popa (22 de ani), portarul naționalei U21 in meciul cu Spania de la Euro 2023, are ocazia sa devina rezerva lui Vanja Milinkovic-Savic (26 de ani) la Torino. Fostul jucator al lui FC Voluntari s-a transferat in aceasta vara liber de contract. Sezonul viitor am putea avea doar doi romani in Serie…

- Titular in amicalul dintre Farul și FC Brașov de astazi, 1-1, brazilianul Mateus Criciuma s-a lovit la cap și a fost transportat la spital. Starea lui este stabila, fotbalistul se afla in afara oricarui pericol. Farul, Poli Iași și FC Brașov au disputat astazi, la Ghimbav, un „triunghiular” amical cu…

- Marți, in incinta rafinariei Petrobrazi, a avut loc un accident de munca in care un muncitor a suferit arsuri in urma unei degajari puternice de abur dintr-o conducta. „La data de 20 iunie a.c., polițiștii din cadrul Secției Rurale de Poliție Cocoraștii Colț au fost sesizați despre faptul ca o persoana…