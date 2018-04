Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat o inițiativa legislativa prin care se stabilește dreptul mamelor de a alapta copiii in public. Astfel, mamele care alapteaza un copil de pana la 24 de luni vor avea voie sa o faca in orice spațiu public.Amenzile sunt cuprinse intre 100 și 500 de lei pentru persoane fizice…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Salaj a desfașurat, pe parcursul lunii martie, controale in domeniul relațiilor de munca, securitații și sanatații in munca privind respectarea legislației in vigoare. Activitatea inspectorilor de munca a vizat cu prioritate identificarea și sancționarea muncii nedeclarate…

- Locuitorii municipiului Petroșani care au caini risca amenzi substanțiale. Asta daca nu se conformeaza unei hotarari de Consiliu Local, care prevede adunarea mizeriilor produse de animalele de companie. Daca polițiștii locali ii prind in flagrant pe proprietarii care nu aduna dupa animale, aceștia…

- Proiectul privind alaptatul in public este susținut, indirect, prin legea care cere pedepsirea celor care discrimineaza mamele. Proiectul este dezbatut deja in Senat. Legea se naste insa cu probleme. ONG-urile critica prevederea legata de varsta maxima a copilului alaptat in public. Miruna are un baietel…

- Senatul a adoptat, luni, propunerea legislativa pentru modificarea OUG nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, care prevede ca cesionarul nu va putea pretinde de la debitorul care are calitatea de consumator mai mult decat dublul sumei platite de acesta pentru a cumpara creanta…

- Peste 100 de infractiuni comise in zona garilor, porturilor sau aeroporturilor au fost constatate in ultima saptamana de catre politisti, care au dat peste 200 de amenzi in valoare de aproximativ 72.000 de lei si au confiscat bunuri in valoare de 350.000 de lei, conform Politiei Romane.

- Presedintele american Donald Trump a criticat luni sistemul de sanatate public al Regatului Unit, NHS, „pe cale sa dea faliment” in opinia sa, dupa care a primit o replica usturatoare de la ministrul britanic al Sanatatii Jeremy Hunt.