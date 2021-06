Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care zboara in Spania, cu avionul, nu mai trebuie sa prezinte certificatul care atesta vaccinarea completa, test negativ PCR sau antigen sau certificatul de recuperare post-COVID-19. Autoritațile spaniole au revizuit condițiile de intrare pe teritoriul Spaniei pentru persoanele care sosesc din…

- Spania a scos Romania din categoria statelor cu risc de infectare. Romanii ajunși in Spania cu avionul nu mai trebuie sa prezinte certificatul care atesta vaccinarea completa, test negativ PCR sau antigen sau certificatul de recuperare post-COVID-19. Ministerul Afacerilor Externe precizeaza…

- Romanii pot intra in Spania in baza adeverintei de vaccinare, incepand cu 7 iunie. Doar cei care ajung cu avionul pot beneficia insa de aceasta procedura. Noutatea a fost anuntata pe pagina de Facebook de Ambasada Romaniei la Madrid, care prezinta noile conditii de calatorie in Spania pentru romani.…

- Autoritatile turce au revizuit conditiile de intrare in Republica Turcia, in contextul pandemiei de COVID-19, anunța MAE. Noile masuri au intrat in vigoare de marți, 1 iunie. Astfel, potrivit noilor masuri, accesul pe cale rutiera, aeriana si maritima pe teritoriul Republicii Turcia este permis persoanelor…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a facut precizari importante legate de noile relaxari ce se implementeaza incepand cu data de 1 iunie in Romania, dupa ce numarul de infectari cu noul coronavirus a scazut vertiginos. Dupa ședința de Guvern de astazi s-a hotarat in ce fel vor fi mai liberi romanii.

- Romania este un stat european. Astfel ca va trebui sa se alinieze noilor reglementari impuse de Uniunea Europeana referitoare la energia regenerabila. Asta implica renunțarea la multe din sistemele care genereaza poluare. Sau taxarea utilizatorilor de centrale de apartament pentru a putea investii banii…

- Noile restrictii anti-COVID au generat proteste in Capitala si mai multe orase din tara, iar premierul Florin Citu a explicat ca aceste masuri au fost luate pentru a incetini raspandirea virusului, informeaza News.ro . Premierul Florin Citu a precizat ca noile restrictii au fost adoptate pentru ca spitalele…

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca noile masuri se vor aplica indiferent daca exista intr-o localitate carantina sau nu. El spune intr-o conferința de presa ca noile masuri luate (mai multe aici) se impun de la sine. Citește și: Analiza │ Romania este condusa de ardeleni: Președintele, serviciul…