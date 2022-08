Veste groaznică pentru români. Anunțul clar al unui economist despre prețurile din țară Majorarea prețurilor este un fenomen la care romanii tot asista de ceva timp. Datele INS – Institutul Național de Statistica indica faptul ca avem prețuri și de trei ori mai mari, fața de acum un an, iar inflația este maximul ultimelor doua decenii. Economiștii nu au vești bune in privința prețurilor nici in perioada urmatoare. […] The post Veste groaznica pentru romani. Anunțul clar al unui economist despre prețurile din țara appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

