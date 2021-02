Stiri pe aceeasi tema

- Revenirea la o viața normala, in scenariul cel mai optimist, ar putea avea loc la sfarșitul lui septembrie, a declarat medicul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, la Antena 3. „Cred ca scenariul cel mai optimist este spre sfarsitul lunii septembrie. Atunci…

- Am putea reveni la normal, dupa pandemie, spre sfarșitul lunii septembrie. Pana atunci, Romania este in competiție intre raspandirea bolii și viteza cu care se vaccineaza populația, ținta fiind de 100.000 de persoane pe zi. Alexandru Rafila a spus ca Romania este, in prezent, intr-o competiție intre…

- Departamentul a emis deja in ultimele zile ale administratiei Trump o decizie finala interimara, pentru a raspunde ingrijorarilor existente in lantul de aprovizionare din sectorul tehnologiei comunicatiilor si informatiei, afirmind ca aceasta va intra in vigoare dupa o perioada de consultari publice…

- Șeful campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anunțat marti ca exista date noi in privinta eficacitatii vaccinului AstraZeneca la persoanele peste 65 de ani. In masura in care noile informații vor fi acceptate de Agentia Europeana a Medicamentului, atunci si Romania va creste pragul…

- Romania: Vaccinul AstraZeneca va fi recomandat persoanelor sub 55 de ani Foto: Arhiva/ Maria Mandița Imunizarea împotriva COVID-19 cu vaccinul AstraZeneca este recomandata pentru grupa de vârsta 18 - 55 de ani, cu posibilitatea cresterii acestui interval în functie de aparitia noilor…

- Reprezentanții Colegiului Medicilor din Municipiul București (CMMB) au sesizat și trag un semnal de alarma privind faptul ca in spațiul public sunt prezentate așa-numite ”tratamente-minune” pentru afecțiunea provocata de virusul SARS-CoV-2, tratamente pentru care sunt vehiculate argumente pro și contra.…

- Romania este incremenita din cauza pandemiei generata de noul coronavirus. In afara de economie, educația a fost la fel de lovita de actuala situație, toate orele transferandu-se in online. Decizia de inchidere a școlilor a venit ca urmare a ratei de incidența mare a noilor infecții. Intr-un comunicat…

- Adrian Marinescu, medic infecționist de la Spitalul de Boli Infecțioase ”Matei Balș” din București, a precizat, miercuri, ca nu exista nici un vaccin sigur 100 %, insa vaccinul dezvoltat de Pfizer și Moderna, care are o eficiența de 95 %, este ”exact ceea ce ne trebuie”, noteaza Antena 3. Medicul a…